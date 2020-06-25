العراق.. قتلى وجرحى بقصف "مجهول" على منطقة سياحية شمالي البلاد (فيديو)

أفاد صدر لـRT في العراق، يوم الخميس، بأن طائرة "مجهولة" قصفت منطقة "كونه ماسي" السياحية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

ونقل عن مصادر محلية قولها إن "طائرة مسيرة مجهولة قصفت المنطقة السياحية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

وأضافت المصادر، أن "المنطقة خالية من المسلحين والعسكريين، وهي منطقة مدنية، ولم يُعرف حتى الآن مصدر القصف".

من جهتها قالت مصادر أمنية لـRT إن "سبعة مدنيين سقطوا على الأقل بين جريح وقتيل".

المصدر: RT