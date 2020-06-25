الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ شهر

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الخميس تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية بالعدوى منذ 25 مايو الماضي.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 12445، فيما سجلت 9 وفيات في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 878.

وتماثل 128 شخصا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8920، فيما يخض 45 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية ارتفاعا مستمرا في الأيام الأخيرة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود الـ10 يوميا.

المصدر: RT