البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا عسكريا في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن وحدات منها ممثلة في الفرقاطة "السويس"، نفذت تدريبا عسكريا مع الفرقاطة الإسبانية "NUMANCIA" بقاعدة برنيس البحرية بالبحر الأحمر.

إقرأ المزيد

ووفقا للجيش المصري، فقد تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والإسباني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

وأكدت القوات المسلحة المصرية أن التدريب يعد واحدا من التدريبات القتالية النوعية التي تساهم في تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر.

يذكر أن هذا التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة مما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

المصدر: RT