4 دول خليجية تسجل نحو 4 آلاف إصابة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة

سجلت سلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر نحو 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبناء على بيان لوزارة الصحة العُمانية فقد تم "تسجيل (1366) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها (680) حالة لعمانيين، (686) حالة لغير عمانيين"، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح إجمالي الإصابات 34902 حالة​​​.

وأضافت أنه "تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 144 حالة".

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" بلغ 46563 بعد تسجيل 430 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 308 بتسجيل حالة واحدة جديدة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بوباء "كوفيد-19" بلغ 339 بتسجيل حالتين جديدتين، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 42788 بتسجيل 909 إصابات جديدة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" بلغ 91838 بعد إحصاء 1060 حالة جديدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 106 بزيادة حالتين جديدتين.

يذكر أن أغلب دول الخليج قررت تخفيض التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس "كورونا"؛ وذلك بعد تناقص أعداد الإصابة وزيادة أعداد التعافي في معظم هذه البلدان.

المصدر: وكالات