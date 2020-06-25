الصين: الحل العادل والمعقول للقضية الفلسطينية شرط للأمن والسلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن أي خطة منفصلة عن مسار السلام في الشرق الأوسط، لن تحقق السلام الدائم بالمنطقة، معربا عن قلق بلاده إزاء التوتر المستمر بين فلسطين وإسرائيل.

إقرأ المزيد

وأضاف في مؤتمر بالفيديو لمجلس الأمن الدولي أن إيجاد حل عادل ومعقول للقضية الفلسطينية هو شرط مسبق من أجل السلام والأمن الدائمين في المنطقة، معتبرا أنه في ظل الظروف الحالية، فإن الاقتراح المكون من أربع نقاط الذي قدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2017 لتسوية القضية الفلسطينية، له أهمية عملية أكبر.

وقال وانغ أنه بناء على هذا الاقتراح، تريد الصين أن تؤكد على ضرورة تجنب الخروج عن التوافقات الدولية وأن "حل الدولتين" هو الخط الأساسي للإنصاف والعدالة الدوليين، ولا يمكن السير عكس مسار التاريخ، بحسب وانغ.

وقال وانغ إن الصين تدعم فلسطين في تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ترتكز على حدود 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، مضيفا أنه لا يجب مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حق إسرائيل في الوجود وشواغلها الأمنية المشروعة، بشكل كامل.

وحث على استئناف حوار متكافئ بين فلسطين وإسرائيل في وقت مبكر، من أجل بناء الثقة ونزع فتيل الصراعات، وأضاف وانغ، أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعنية، يجب حل قضية الضفة الغربية المحتلة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الحدود النهائية بين فلسطين وإسرائيل يجب أن تحدد من خلال مفاوضات سلمية.

المصدر: شينخوا