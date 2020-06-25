الخارجية السودانية ترحب بالتقرير الأمريكي بخصوص الإرهاب ودور السودان الجديد

رحبت الخارجية السودانية بتقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب لعام 2019 الذي أشادت فيه بدور الحكومة الانتقالية وبـ"دور السودان بشكله الجديد بعدم دعمه للإرهاب".

وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2019م. وقد جاء التقرير في تناوله للسودان هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة، معترفا بعدم دعم السودان بشكله الجديد للإرهاب بأي شكل من الأشكال، ومشيدا بدور الحكومة الانتقالية. ويعد التقرير مبشرا بقرب خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي لم يفارقها منذ العام 1993م نتيجة للسياسات الرعناء للنظام البائد في دعم المنظمات الإرهابية".

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وتابع البيان "إذ تؤمن وزارة الخارجية السودانية على ما أورده التقرير (الأمريكي) عن تعاون الحكومة الانتقالية مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والدور الذي ستظل تقوم به كافة المؤسسات السودانية، وبخاصة القوات المسلحة السودانية، ودورها في تأمين وصون حدود البلاد من التهديدات الخارجية، على الرغم من كافة التحديات والعقبات التي تواجه البلاد".

وتؤكد وزارة الخارجية السودانية تعاونها التام مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي بكافة صوره.

كما تود وزارة الخارجية الإشارة إلى اقتراب الوصول إلى تسوية مرضية مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لرفع اسم السودان قريباً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

المصدر: RT