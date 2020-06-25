مصدر يكشف لـRT حقيقة اختفاء المقاتلات المصرية قرب حدود ليبيا

كشف مصدر عسكري ، اليوم الخميس، أن المقاتلات المصرية التي ظهرت في قاعدة سيدي براني قرب حدود ليبيا، لم تختف كما زعمت بعض وسائل الإعلام.

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وقال المصدر في تصريحات لـRT، إن المقاتلات المصرية بعد المناورات العسكرية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، عادت إلى مواقع تمركزها الطبيعية والدشم المخصصة لها، وهي أماكن توضع فيها الطائرات والمقاتلات لأعمال الصيانة والتجهيزات القتالية.

وأشار إلى أن المقاتلات لا يمكن تركها في العراء، وأن جيوش العالم المحترفة لا تترك أسلحتها ومقاتلاتها في العراء، ولكن لها مواقع وأماكن استراتيجية لا يمكن رصدها عبر الأقمار الصناعية.

وكانت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت صورا قالت إنها من أقمار صناعية أظهرت سحب الجيش المصري طائرات مقاتلة شاركت في عرض عسكري بقاعدة سيدي براني القريبة من الحدود مع ليبيا.

المصدر: RT