قرقاش: لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع الخليج

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية، وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة.

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وأضاف قرقاش لتلفزيون "سي.إن.بي.سي"، أمس الأربعاء، أن "ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي مقلق للغاية"، لكن الإمارات لن تفكر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى.

وتابع: "إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر. لكن حتى الآن ما نراه هنا حقا تدهور لعلاقات لبنان العربية وعلاقاته الخليجية على مدار السنوات العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئيا ثمن ذلك الآن".

وقال قرقاش: "شهدنا تراكم المشاكل في لبنان وشهدنا أيضا إملاء للخطاب السياسي من جانب حزب الله الذي يملك فعليا جيشا داخل الدولة".

وأشار إلى أن الإمارات حذرت بيروت مرارا من تدهور العلاقات مع الخليج ومن أنه: "إذا أحرقت جسورك فسيكون من الصعب عليك جدا استخدام الرصيد الهائل من حسن النية والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان".

وكانت دول الخليج دأبت على تزويد الاقتصاد اللبناني الهش بالأموال، لكن نفوذ جماعة حزب الله المتزايد أزعجها، وأصبحت ترفض تقديم المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية تواجهها بيروت منذ عشرات السنين.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان إذا طبق إصلاحات وتصرف دون أن يكون أسيرا لجماعة حزب الله، التي ساعدت في تشكيل الحكومة الحالية.

وترجع أسباب الأزمة المالية في لبنان إلى فساد وهدر في البلاد منذ عشرات السنين.

المصدر: رويترز