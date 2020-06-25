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الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤولا إداريا في "داعش"

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤولا إداريا في
AFP AHMAD AL-RUBAYE
قوات الأمن العراقية - أرشيف
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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على مسؤول إداري في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر بيان للوكالة، أن مفارزها ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية.

وأضاف أن "الإرهابي يعمل بصفة الإداري لما يسمى ولاية العراق، قاطع شمال بغداد، والذي أعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية".

وأشارت الوكالة، إلى "تدوين أقواله وإحالته إلى القضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".

المصدر: RT

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