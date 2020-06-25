"رقصة كورونا" تضع وزير الصحة اللبناني في مأزق! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الصحة اللبناني وهو يرقص ضمن مجموعة كبيرة خلال إحدى المناسبات، في وقت يشهد فيروس كورونا انتشارا واسعا في البلاد.

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ففي الوقت الذي سجل فيه لبنان أمس الأربعاء 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة منذ أسابيع، كان وزير الصحة حمد حسن، محمولا على الأكتاف، يرقص مكرما لنجاحه في مكافحة وباء كورونا، في بلدته بمنطقة بعلبك، وسط حشد كبير من الأشخاص.

المشهد الذي صدم المجتمع اللبناني، تزامن مع توصيات وزارة الصحة والمؤسسات المعنية بضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الوباء وتفادي التجمعات والاختلاط.

من جهته، قال الوزير حسن خلال تكريمه إن: "وزارة الصحة العامة ورغم ضعف الإمكانيات، تحولت إلى مرجعية علمية طبية بامتياز، تحملنا المسؤولية فكانت النموذج العالمي، اقتنعنا أن ما نقوم به هو الصح، وما زلنا عند 51 إصابة اليوم، 32 منها من الاغتراب، وأعرف كم هو صعب هذا التحدي، وعلينا تحمل المسؤولية بأن نكمل المشوار".

إنت أكتر وزير بيستاهل تكريم ، ونيال بعلبك فيك ❤️😍#حمد_حسن 🌹 pic.twitter.com/Suynk9ZnAH — ملاك وهبي (@wehbimalakk) June 21, 2020

وأضاف:"حققنا نقاطا متقدمة بشهادة عالمية، لكننا لم ننته، في الثاني من يوليو هناك عودة لأبنائنا من الاغتراب، وعلينا الإلتزام بالإرشادات الاحترازية التي كانت مؤلمة، لكن ما هو مهم هو الصحة والأمان".

المصدر: وكالات