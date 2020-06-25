رسالة مؤثرة من بن راشد لطالب هندي مصاب بفشل كلوي

وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، رسالة مؤثرة إلى طالب هندي يبلغ من العمر 15 عاما، يرقد في المستشفى في الإمارات لإصابته بفشل كلوي، ويحتاج لإجراء عملية جراحية لزراعة كلى.

وجاء في رسالة بن راشد: "عزيزي بريتفيك.. هذه بادرة بسيطة مني لأذكرك بأنك هنا في بلدك، وأنك في أيد أمينة، وأدعو الله أن يمن عليك بالصحة والعافية والسلامة.. حافظ على ابتسامتك أيها المحارب".

ويعاني الطالب الهندي من الفشل الكلوي منذ فترة طويلة، وكان من المقرر أن يجري عملية زراعة كلى سيتبرع بها والده، إلا أن قيود السفر بسبب كورونا حالت دون إمكانية عودة والده إلى دولة الإمارات ليهب ابنه إحدى كليتيه.

من جهتها، أعربت أنديرا دارتشودوري، والدة الطالب الهندي، عن امتنانها وشكرها لبن راشد، على موقفه الإنساني مع ابنها، مؤكدة أن هذا ليس غريبا على الشيخ محمد بن راشد.

المصدر: صحيفة البيان