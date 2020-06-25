الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعلق على قرار السعودية حول موسم الحج

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج بقرار السعودية تنظيم موسم حج 2020 وفق احترازات صحية صارمة ضد فيروس كورونا واقتصار الموسم على عدد محدود بما يكفل إتمام الشعائر بشكل آمن.

وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، أمس الأربعاء، أن هذا القرار ينطلق من "العناية القصوى التي توليها المملكة لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج والزوار".

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ونوه الأمين العام "بالرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل".

المصدر: وام