 
مباشر

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعلق على قرار السعودية حول موسم الحج

أخبار العالم العربي

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يعلق على قرار السعودية حول موسم الحج
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o69n

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج بقرار السعودية تنظيم موسم حج 2020 وفق احترازات صحية صارمة ضد فيروس كورونا واقتصار الموسم على عدد محدود بما يكفل إتمام الشعائر بشكل آمن.

وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، أمس الأربعاء، أن هذا القرار ينطلق من "العناية القصوى التي توليها المملكة لصحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الوباء بين الحجاج والزوار".

إقرأ المزيد
الصحة العالمية تؤيد قرار السعودية تقييد عدد الحجاج للحد من انتشار كورونا
الصحة العالمية تؤيد قرار السعودية تقييد عدد الحجاج للحد من انتشار كورونا

ونوه الأمين العام "بالرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في هذا السبيل".

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا