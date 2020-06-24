 
مباشر

تشاووش أوغلو: فرنسا تناقض نفسها بشأن ليبيا

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو: فرنسا تناقض نفسها بشأن ليبيا
Globallookpress Xinhua
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o68m

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن هناك تناقضا في موقف فرنسا تجاه ليبيا، متهما إياها بدعم قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

وقال تشاووش أوغلو في حديث للإذاعة التركية يوم الأربعاء، إن "الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، وتدعو كافة الدول لقطع صلاتها بالأطراف الأخرى في ليبيا، بينما فرنسا تتناقض مع نفسها بهذا الشأن، لكونها من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن".

إقرأ المزيد
تشاووش أوغلو: الموقف المصري الحالي بشأن ليبيا توجهه فرنسا والإمارات
تشاووش أوغلو: الموقف المصري الحالي بشأن ليبيا توجهه فرنسا والإمارات

وأضاف أن "هذا التصرف يعد نفاقا وخداعا، ولهذا السبب، الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا".

واعتبر الوزير التركي أن "ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة، وأعلن ذلك أكثر من مرة، إنه يشهد خسوفا عقليا"، متهما فرنسا بدعم من وصفهم بـ"الإرهابيين والانفصاليين" في ليبيا وسوريا ومناطق أخرى بالعالم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في وقت سابق بأن تركيا تدير "لعبة خطيرة" في ليبيا وأثارت تصريحاته ردودا شديدة اللهجة من قبل أنقرة.

 

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا