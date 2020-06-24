الدوحة تجدد تهديد إسرائيل بعدم إرسال المنحة القطرية لغزة

نقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مصدر غربي، أن الحكومة القطرية أرسلت إلى إسرائيل عبر عدة قنوات خلال الأسبوعين الماضيين، بأنها لا تنوي الشهر القادم استئناف تحويل الأموال إلى غزة.

وبررت قطر قرارها هذا برغبة الانتظار، "حتى تتضح الأمور"، حول خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأضافت القناة، أن وزير الخارجية القطري أوضح لمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم، أن قطر لا تريد أن ينظر إليها، وكأنها تساعد إسرائيل، وتحول الأموال لغزة بينما تقوم تل أبيب بضم مستوطنات الضفة الغربية.

ووفقا للقناة فإن هناك قلقا في إسرائيل، من أن وقف تحويل الأموال القطرية إلى غزة، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد حاد، واستئناف إطلاق البالونات والصواريخ.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكد اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر، أن المنحة القطرية تصرف مطلع كل شهر، بناء على اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: سما نيوز