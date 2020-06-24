مصر تسجل زيادة في إصابات كورونا وتراجعا محدودا في الوفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و85 حالة وفاة.

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وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 59561 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2450 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضا، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 15935 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك عقب تسجيل 400 حالة تعافي.

وأضافت أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا وصل إلى 17434 حالة.

وأعلنت مصر أمس الاثنين، عن تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT