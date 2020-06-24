العاهل الأردني يبحث القضية الفلسطينية مع رئيس ألمانيا

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القضية الفلسطينية، وأكد على ضرورة إنهاء الصراع في المنطقة على أساس حل الدولتين.

وأفادت وسائل الإعلام الأردنية بأن الاتصال الهاتفي بين الملك عبد الله وشتاينماير اليوم الأربعاء، تناول "مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات في الشرق الأوسط".

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد حرصه على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمنا الدعم الذي تقدّمه ألمانيا للمملكة.

وأشار إلى ضرورة مواصلة التعاون لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا، ضمن الرؤية التي طرحت في مقالة مشتركة بصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في مارس الماضي، والتي تشارك العاهل الأردني في كتابتها ورؤساء ألمانيا وسنغافورة وإثيوبيا والإكوادور.

المصدر: وسائل إعلام أردنية