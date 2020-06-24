شكري يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر الهاتف اليوم مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتين، وتطرقا إلى سبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

وأضاف، أن الوزيرين تبادلا الرؤية حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.

واستعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة، ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مع تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT