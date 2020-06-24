البرلمان الفرنسي: أردوغان يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون

اعتبر نائب رئيس البرلمان الفرنسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون.

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وأضاف نائب رئيس البرلماني الفرنسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن "مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا تعهداتها في مؤتمر برلين، الذي شدد على الحل السلمي عبر المفاوضات".

وأكد أن "مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا.

وعبرت باريس في وقت سابق عن دعمها المبادرة التي تبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتصاعد التوتر في العلاقات بين فرنسا وتركيا في الأيام الأخيرة على خلفية حادث في البحر الأبيض المتوسط، حيث قالت باريس إن سفينة حربية تركيا أظهرت سلوكا "عدوانيا للغاية" إزاء فرقاطة فرنسية من عداد عملية "إيريني" الأوروبية خلال محاولتها تفتيش سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، بينما نفت أنقرة ذلك، متهمة فرنسا بلعب "لعبة خطرة" في ليبيا.

المصدر: وكالات