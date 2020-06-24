مصر.. ضبط عصابة كبيرة من كبار تجار العملة في 4 محافظات (صور)
RT
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ضبطت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تشكيلا عصابيا مكونا من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة في 4 محافظات، هي القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.
وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل إخفاء أنشطتهم بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها غطاء يخفي تجارتهم المشبوهة.
وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصري.
RT
RT
RT
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزي.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT