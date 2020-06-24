كورونا.. مصابو قطر يتجاوزون 17 ألفا والكويت تسجل زيادة ملحوظة بالإصابات

سجلت قطر اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا بعدد الإصابات على أساس يومي بفيروس كورونا "كوفيد-19" مقارنة باليوم السابق، فيما سجلت الكويت ارتفاعا بالحالات الجديدة المؤكدة.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1199 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة بـ 1176 إصابة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 17591.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 104، فيما يقبع 1068 في المستشفيات لتلقي العلاج بينهم 219 في العناية المركزة.

وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل، 1199 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/، وشفاء 1582 شخصا وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 73083 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة. #قناpic.twitter.com/K2ROytHvVF — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 24, 2020

في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء القطري معاودة الموظفين في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز 50 % من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم في مقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد أو عند الطلب بحسب الأحوال، مؤكدا استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصابة 846 حالة جديدة، مقارنة بـ 641 إصابة في اليوم السابق،، ليصبح إجمالي عدد الحالات 41,879 حالة وتسجيل 505 حالات شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 337.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 846 حالة جديدة، وتسجيل 505 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 41,879 حالة pic.twitter.com/7KH6VEZcIB — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) June 24, 2020

المصدر: RT