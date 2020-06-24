التحالف العربي في اليمن يعلن وصول مراقبين عسكريين إلى أبين

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الأربعاء، وصول مراقبين عسكريين من القوات المشتركة إلى أبين جنوب اليمن.

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وقال التحالف العربي إنه بدأ نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين وفصل القوات، مع تأكيد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بوقف النار.

وأضاف التحالف أن الحكومة والمجلس الانتقالي أكدا عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

وكان سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر أعلن أول أمس عن توصل حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وبدء محادثات لتطبيق اتفاق سلام.

ويأتي ذلك، بعد أسابيع من اشتباكات عنيفة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين وجزيرة سقطرى، التي تمكن الجنوبيون من فرض سيطرتهم عليها.

بدوره، حث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أطراف النزاع في البلاد على وقف التصعيد العسكري، مشيرا إلى أنه يتعارض مع روح المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: سبق