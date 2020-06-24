رئيس البرلمان العربي يحذر من تداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة

حذر رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، من عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة بسبب خطة إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

وقال السلمي في كلمة، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت عن بعد بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "البرلمان العربي يعقد هذه الجلسة الهامة عن بعد في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها عالمنا العربي وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تداعياتٍ على كافة المستويات، مقدماً تحية إجلال وإكبار للدول العربية التي قدمت نموذجاً نوعيًا متميزاً على كثير من دول العالم المتقدم بتوفير الرعاية والعلاج المجاني للمواطنين على أراضيها الذين أصيبوا بهذا الفيروس فصانت حقوق الإنسان في أعلى صورها".

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة في غاية الخطورة "تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الاقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحةً للصراعات، منوهاً إلى أنه وإدراكاً من البرلمان العربي لخطورة هذه التدخلات الاقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها، معروض على الجلسة مشروع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا".

ورحب رئيس البرلمان العربي فى كلمته بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا والجهود التي يبذلها الرئيس التونسي عبد المجيد تبون لجمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة الحوار السياسي، مطالبا "بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا".

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وفي الشأن السوري أكد أن "البرلمان العربي يدعم الحل السياسي في سوريا حفاظاً على وحدتها وعروبتها وتحقيقاً لتطلعات شعبها في العيش الكريم".

كما دان رئيس البرلمان العربي "العمليات العسكرية والهجمات المتزامنة التي قامت بها كل من إيران وتركيا على مناطق شمال العراق في انتهاك سافر لسيادة دولة العراق، مطالباً بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية واحترام سيادة العراق ومبادئ حسن الجوار".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT