وزارة الصحة الفلسطينية تعلن بلدة تفوح بالخليل منكوبة بسبب كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، بلدة تفوح قضاء الخليل، منكوبة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث وصلت الإصابات فيها إلى 200.

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ووعدت الوزيرة خلال زيارتها لمدينة الخليل، اليوم الأربعاء، بنقل معاناة وطلبات رؤساء بلديات المحافظة إلى جلسة الحكومة المقبلة.

من جهته، طالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة باسم المجالس والهيئات المحلية في المحافظة، الحكومة بإعلان الخليل محافظة "منكوبة"، مشيرا إلى أن 90% من بلديات محافظة الخليل باتت غير قادرة على تلبية احتياجاتها، وأن هناك نقصا شديدا في الكوادر والمرافق الطبية.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الثلاثاء في آخر إحصائية أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالأراضي الفلسطينية ارتفعت إلى 1375، والإصابات النشطة إلى 754 كما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

المصدر: معا