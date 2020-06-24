تونس.. رئيس هيئة مكافحة الفساد يدافع عن شركات رئيس الحكومة وينفي علمه بتعاملها مع الدولة (فيديو)

دافع شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد، عن أسهم شركة رئيس الحكومة التونسية، الياس الفخفاخ، بالقول إن الأخير صرح بمصالحه للهيئة، لكنها لم تعلم بأن هذه الشركات تتعامل مع الدولة!.

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وقال إن "الهيئة تلقت تبليغين حول هذا الملف، وهي قامت بالتدقيق وفق العناصر المتوفرة في الاستمارة والتي تضمنت بعض النقائص في تصريحه عن أملاكه، وأعلمت الهيئة رئيس الوزراء بذلك".

وأضاف: "يتضمن التصريح بعض النقائص وهذه مسألة ليست خطيرة لأن أغلب التصاريح تشوبها نقائص نتيجة العديد من العوامل على غرار عدم فهم بعض المصطلحات القانونية والعديد من الأسباب الأخرى".

وحول امتلاك الفخفاخ مساهمات في شركات، أوضح: "هو مطالب بإحالة التصرف للغير.. وليس الوحيد بل أن ثمانية من أعضاء حكومته لهم مساهمات في شركات وطلبنا منهم إحالة التّصرف وهنالك من تحرك بسرعة وفي وقت قياسي قام بعملية الإحالة وقدم لنا ما يفيد بذلك والبقية لم يقوموا بهذا الإجراء بالنظر لحالة التمديد وللوضع الصحي بسبب إجراءات كوفيد 19".

وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة راسلت الفخفاخ إثر التبليغين كإجراء أولي واحترازي، كما انطلقت في التدقيق والتقصي عبر استدعاء المبلغين وهما النائب ياسين العياري ومبلغ ثان اختار عدم الكشف عن هويته.

وتابع الطبيب: "بالنسبة للفخفاخ هو أمام مهمة تاريخية ووطنية وتستحق أن يضحي من أجلها بالمال والمكاسب والأرباح".

ودعا رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى ضرورة تمكين الهيئة من الأمر المتعلق بنشر مضمون التصريح في أقرب وقت، لممارسة الرقابة المواطنية وفي نفس الوقت لتقديم صورة جيدة على هذا قانون التي يعتبر ثورة، وفق تعبيره.

المصدر:mosaiquefm