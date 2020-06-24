سوريا.. خمسة قتلى في انهيار جزئي لبناء مخالف في اللاذقية

سوريا.. خمسة قتلى في انهيار جزئي لبناء مخالف في اللاذقية
أعلنت محافظة اللاذقية السورية، أن الحصيلة النهائية لانهيار جزء من بناء مخالف قيد الإنشاء في المدينة بلغت خمسة قتلى وإصابة شخص آخر.
وذكر المكتب الصحفي في المحافظة أن عمليات إزالة الأنقاض انتهت عند السادسة من صباح اليوم الأربعاء في البناء الذي كان يشيد في حي الغراف في الرمل الجنوبي في المدينة الساحلية، وأوضح أن بين المتوفين الخمسة ثلاثة من عمال في مجلس المدينة، بينهم مهندس ومراقب فني كما أصيب عامل آخر وهو يتلقى العلاج في المشفى.
ونقل المكتب عن رئيس مجلس مدينة اللاذقية أحمد حلاق أن "وجودهم في المبنى قد يعود للكشف على المخالفة نفسها على اعتبار أن إجراء أعمال إزالة المخالفة تستوجب حضور المختار وعناصر من الشرطة وإعلام المديرية المعنية في المجلس التي لم تكن على علم بوجودهم في المنطقة".
وأضاف المكتب الصحفي على صفحته في "فيسبوك أن محافظ المدينة كلف بإخلاء الأبنية المجاورة "حرصا على السلامة العامة للمواطنين مع تكليف لجنة لدراسة حالتها الإنشائية وإزالة البناء المنهار بشكل فني وآمن".
كما كلف قيادة شرطة المحافظة "لإجراء التحقيقات والمقتضى القانوني في حق كل من تثبت له علاقة في تشييد المبنى المخالف وانهياره".