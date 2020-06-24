السودان.. مستشار البرهان يحذر من "تغلغل عناصر مندسة من حزب البشير في مليونية 30 يونيو"

حذر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة بالسودان الطاهر أبوهاجة من "تغلغل عناصر مندسة من حزب الرئيس المخلوع عمر البشير في المليونية المقررة يوم 30 يونيو من أجل هز استقرار البلاد".

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وقال: "جهات سياسية شتى دعت لمليونية 30 يونيو القادم.. تعددت الأهداف واختلفت الشعارات لكن الوسيلة واحدة. وهي المسيرة المليونية.. بعض الجهات قالت إن ثمة بطء في تنفيذ العدالة.. أخرى دعت إلى رفع الضائقة المعيشية".

وأضاف: "يتحدثون عن إعادة هيكلة الوضع الراهن و.. و… غير ذلك. المؤتمر الوطني (حزب الرئيس العزول عمر البشير) رغم إعلانه عدم المشاركة لكن غير مستبعد مشاركة بعض عناصره، فالمنطق يقول هناك من لهم مصلحة في ذلك حرصا على الحماية من ويل التفكيك ونكاية وعداوة لمن يظنون أنه ناصبهم العداء وهدد وجودهم… ومشاركة جهات مسلحة غير راغبة في السلام … ستجئ المسيرة ضامة أطياف مختلفة. ومآرب متنوعة".

وأوضح أن هذه المليونية: "تأتي في ظرف حساس للغاية. بثوب ضم سبعين رقعة. من اليسار واليمين.. ويصبح الحديث عن عناصر مندسة. ومخربين وسط الصفوف وحالمين بخلق القلاقل وارد جدا وبشدة.. وفي حال حدوث أي فوضى أو انفلات. لا سمح الله فكل جهة سترمي اللوم في الأخرى.. وهذا لن يزيدنا إلا مزيدا من الأزمات في بلد يعاني أصلا من كورونا والمعيشة ونتائج الحظر القاسية. البلد في الإنعاش. وهرمنا من هذه المسيرات التي لا تمطر خبزا ولا حليبا ولا دواء.. ما للساسة للساسة وما للعسكر للعسكر.. الحرية حق وقيمة إنسانية لكن الأمن أغلى وأثمن.. دعونا من المسيرات.. لقد ذهب النظام السابق للأبد".

المصدر:"أخبار السودان"