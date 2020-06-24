عريقات: نتنياهو يتحمل مسؤولية إعدام ابن عمي

حمل صائب عريقات، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن "إعدام جنود الاحتلال للشهيد أحمد عريقات بينما كان في طريقه لإيصال والدته إلى بيت لحم لحضور زفاف شقيقته".

وذكر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن "الاحتلال لم يكتف بإعدامه وإنما واصل الكذب واتهامه بمحاولة دهس مجندة لتبرير الجريمة".

ومن بيت العزاء قال عريقات لوكالة "معا": "شكر الله سعيكم وما نحن الا كأي عائلة فلسطينية، إعدم أحمد بدم بارد، وكنا فى عرس اخته إيمان، هو ابن عمي وابن أخ أم علي، وبعد عدة أيام كان عرسه".

وأضاف عريقات: "نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة، عن جريمة الإعدام الميداني تماما كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق، ويجب أن يمثل أمام الجنائية الدولية، الهم الله والدته ام فيصل ووالده وأشقائه وشقيقاته وعمته أم علي الصبر والسلوان .. إلى جنات الخلد حيث العدالة والكرامة والحرية والراحة الأبدية".

المصدر: "معا"