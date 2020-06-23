 
مباشر

"سانا": الدفاعات السورية تسقط صواريخ إسرائيلية في سماء ريف حماة

أخبار العالم العربي

Globallookpress Ammar Safarjalani
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o602

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء ريف حماة، وتمكنت من إسقاط عدد كبير من الصواريخ المعادية.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة".

إقرأ المزيد
"سانا": مقتل عسكريين وإصابة 4 بغارتين على السويداء ودير الزور بسوريا

وأضاف المصدر: "وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على مواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.

وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين السوريين، وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ"سانا".

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا