الحكومة السعودية تصدر حزمة من القرارات والتوصيات الهامة

أصدر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، حزمة من القرارات والتوصيات، تشمل تداعيات جائحة كورونا ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا.

وترأس الاجتماع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عبر "الفيديو كنفرانس"، وشدد على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، أن "مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه الحكومة من الرعاية والحرص الدائم، على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، وما اتخذته من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم".

وأكد، أن "قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا ولمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا ولضمان سلامة الإنسان وحمايته".

وعلى صعيد آخر، جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق الحوثيين طائرات دون طيار وصواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدا أن "هذه المحاولات عمليات إرهابية".

واستعرض المجلس، تطورات الأحداث ومستجداتها عربيا وإقليميا ودوليا، مجددا تأكيد المملكة على أن "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها"، وأيد حق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

وجدد المجلس، إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، واصفا إياه بأنه "تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي".

وفي الشأن الإيراني، أشار الاجتماع إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة، ووصفه بأنه يشكل خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأصدر المجلس عددا من التوصيات أهمها:

أولا: الموافقة على النموذج الأولي لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة السعودية وحكومات الدول الأخرى. ثانيا: تفويض وزير الداخلية، بالتباحث مع بنين وهونغ كونغ في شأن مشروعي اتفاقيتين بتسليم المطلوبين بين المملكة وتلك الحكومات. ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها الروسية.

المصدر: "واس"