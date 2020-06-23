وزير السياحة التونسي السابق: ربي شفاني من كورونا

أعلن وزير السياحة التونسي السابق روني الطرابلسي خروجه من المستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر روني الطرابلسي تدوينة باللهجة التونسية على حسابه في "فيسبوك" قال فيها إنه رجع لعائلته ويشكر كل من سأل عنه خلال فترة المرض التي مر بها خلال إقامته بالمصحة في باريس، مشيدا بالأطباء التونسيين الذين أشرفوا على علاجه هناك.

كما عبر الطرابلسي عن شكره للإطارات الطبية في تونس على المجهودات التي بذلتها في مواجهة الوباء الذي قال إنه وحد التونسيين بكل تنوعاتهم واختلافاتهم.

وقد أصيب الطرابلسي بالعدوى منذ حوالي شهرين في فرنسا حيث خضع للعناية المركزة بإحدى المصحات هناك لفترة طويلة.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"