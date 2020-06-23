سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان في أجواء السويداء ودير الزور

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لـ "عدوان" في أجواء ريف السويداء جنوبي سوريا وريف دير الزور شرقي البلاد.

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وأشارت "سانا" إلى أن التصدي للعملية تم في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت أمس الاثنين لـ "طائرات مسيرة معادية" في أجواء منطقة جبلة الساحلية غربي سوريا.

المصدر: سانا