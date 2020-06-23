بوغدانوف وهنية يبحثان مخططات الضم الإسرائيلية (صور)

أجرى وفد عن حركة "حماس" اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف، بحث وفد الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وبعضوية رئيسي مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مروزق، والمكتب السياسي السابق خالد مشعل، وضعت الحركة الجانب الروسي في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وخاصة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

RT

RT

RT

وأكد وفد "حماس" رفض الحركة وكل مكونات الشعب الفلسطيني لهذه المساعي، مضيفا أن الحركة "ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بكامل سيادتها على جوها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس".

كما تحدث الوفد عن الجهود التي تبذلها الحركة مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة الفلسطينية، "وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته".

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة.

المصدر: RT