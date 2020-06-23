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بوغدانوف وهنية يبحثان مخططات الضم الإسرائيلية (صور)

أخبار العالم العربي

بوغدانوف وهنية يبحثان مخططات الضم الإسرائيلية (صور)
RT
ميخائيل بوغدانوف إسماعيل هنية أثناء لقائهما في الدوحة
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أجرى وفد عن حركة "حماس" اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وخلال اللقاء الذي جرى بحضور السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف، بحث وفد الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وبعضوية رئيسي مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مروزق، والمكتب السياسي السابق خالد مشعل، وضعت الحركة الجانب الروسي في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وخاصة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

بوغدانوف وهنية يبحثان مخططات الضم الإسرائيلية (صور)
RT
لقاء وفد عن حركة "حماس" مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في الدوحة.
بوغدانوف وهنية يبحثان مخططات الضم الإسرائيلية (صور)
RT
لقاء وفد عن حركة "حماس" مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في الدوحة.
بوغدانوف وهنية يبحثان مخططات الضم الإسرائيلية (صور)
RT
لقاء وفد عن حركة "حماس" مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في الدوحة.

وأكد وفد "حماس" رفض الحركة وكل مكونات الشعب الفلسطيني لهذه المساعي، مضيفا أن الحركة "ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بكامل سيادتها على جوها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس".

كما تحدث الوفد عن الجهود التي تبذلها الحركة مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة الفلسطينية، "وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته".

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة.

المصدر: RT

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