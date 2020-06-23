مصر.. إغلاق صيدلية مدعي استنباط علاج ضد كورونا في المنوفية

قررت السلطات في محافظة المنوفية، إغلاق صيدلية يملكها حاتم شعبان جمعة غلقا إداريا لمدة شهر، وذلك لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وزعمه معالجة مصابي كوفيد-19.

وذكرت السلطات، أن هذا الصيدلي قام بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه يستطيع علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت محافظة المنوفية في بيان لها، أنه تبين خلال التفتيش وجود أوراق دعاية وأخري خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية، بالإضافة إلي وجود عبوات بها أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي على سائل أبيض وخل تفاح وعسل أبيض وعسلأسود داخل الصيدلية لاستخدامها في العلاج المزعوم.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT