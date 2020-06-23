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أهالي أبو ديس: الشاب المقتول برصاص إسرائيلي لم ينفذ عملية دهس وكان بطريقه لحفل زفاف

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أهالي أبو ديس: الشاب المقتول برصاص إسرائيلي لم ينفذ عملية دهس وكان بطريقه لحفل زفاف
الشاب الفلسطيني أحمد مصطفى عريقات
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نفى أهالي بلدة أبو ديس الفلسطينية رواية إسرائيل عن مقتل شاب برصاص الأمن الإسرائيلي عند حاجز شمال بيت لحم، بدعوى "محاولته تنفيذ عملية دهس"، وأكدوا أنه كان بطريقه لحفل زفاف أخته.

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وقالت مصادر فلسطينية في أبو ديس إن الشاب هو أحمد مصطفى عريقات ويبلغ 27 عاما من العمر.

وأضافت أنه كان في طريقه لإحضار شقيقاته ووالدته من أحد صالونات التجميل إلى منزل العائلة في أبو ديس، استعدادا لزفاف أخته الليلة.

من جانبه قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم لوكالة "وفا" إن الجنود الإسرائيليين منعوا طاقم الهلال الأحمر من الوصول للشاب وتقديم الإسعافات له.

وذكرت تقارير إعلامية أن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وأغلقت الحاجز ومنعت السيارات من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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