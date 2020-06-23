ضبط أسلحة تركية مهربة في ولاية القضارف السودانية في طريقها إلى إثيوبيا

أعلنت السلطات السودانية أن شعبة الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف شرقي البلاد، ضبطت كميات من الأسحلة والذخائر مهربة في طريقها إلى إثيوبيا، وتم القبض أيضا على ستة متهمين.

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وأوضح والي القضارف المكلف، اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم، لدى وقوفه بمقر الشعبة، اليوم الثلاثاء، على حجم المضبوطات بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، أن هذه الأسلحة المهربة شملت 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركيا وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف.

وأكد المسؤول أن هذه المضبوطات تدل على تعاون المهربين مع الأعداء اللذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

ودعا عبد القيوم إلى بذل مزيد من الجهود وأحكام التنسيق وتبادل المعلومات بين القوات النظامية لضبط ومكافحة تهريب السلاح.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الوالي المكلف، قوله إن الترتيبات تجري لتنفيذ حملات جمع السلاح غير المقنن قسريا بالولاية. وطالب عبد القيوم المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة غير مقننة تسليمها للجنة الفنية الخاصة بذلك برئاسة الولاية والمحليات (المقاطعات).

المصدر: موقع أخبار السودان