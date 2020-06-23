مصدر: حكومة الوفاق الوطني الليبية تقرر تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في الجامعة العربية

قال مصدر لـ RT إن حكومة الوفاق الوطني الليبية، قررت تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في جامعة الدول العربية.

ويبدو هذا القرار احتجاجا على اجتماع عقدته الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث الملف الليبي بدعوة من القاهرة.

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الجمعة رفضها دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة عبر الدوائر المغلقة، مشيرة إلى أنه لم يتم التشاور معها مسبقا.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية يوسف بن علوي "أن الرفض الليبي نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه".

وأوضح: "وعلى رأس ذلك التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية بالاجتماع وهو ما لم يحدث".

ناصر حاتم - القاهرة