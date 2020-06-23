الحكومة المصرية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية

أعلنت الحكومة المصرية اليوم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضت للحد من انتشار كورونا، وقالت إنه سيتم فتح بعض المجالات ابتداء من السبت القادم، ومن ضمنها الصلاة في دور العبادة.

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وفيما يلي لائحة بالمجالات التي ستفتح مجددا:

إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي مع السماح بتواجد 25% من طاقتها لا أكثر، مع حظر الشيشة (النرجيلة) على أن تغلق في حلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

فتح المساجد والكنائس للصلاة من السبت المقبل، مع الالتزام بعدم التزاحم وضرورة الحفاظ على التباعد، لكن صلاة الجمعة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر.

استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق، ومراقبة التطور تمهيدا لإعادة فتحها قريبا.

عودة الأنشطة الرياضية والدوري في مطلع يوليو المقبل.

عودة وسائل النقل الجماعي على أن تبدأ العمل من الرابعة فجرا وحتى منتصف الليل.

إغلاق أماكن عقد المناسبات في المساجد والكنائس.

عودة السينما والمسرح بشرط السماح بتواجد فقط 25% من القدرة الاستيعابية.

ناصر حاتم - القاهرة