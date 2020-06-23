مصدر يكشف لـRT تفاصيل سيطرة حزب العمال الكردستاني على مركز شرطة عراقي

كشف مصدر في محافظة نينوى، شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، تفاصيل سيطرة حزب العمال الكردستاني على مركز شرطة في المحافظة.

وقال المصدر لـRT إن "السلطات الأمنية في محافظة نينوى افتتحت يوم الأحد الماضي مركز شرطة مع عودة بعض العوائل إلى ناحية القحطانية التابعة لقضاء سنجار".

وأضاف، أن "حزب العمال الكردستاني وبعد افتتاح المركز بساعات، جاء إلى مديره وقال له إن "أردت أن تبيت في المركز فستكون ضيفا وتغادر في الصباح"، وإن لم ترغب فغادر الآن".

وأشار المصدر إلى أن "عناصر حزب العمال الكردستاني هددوا مدير المركز وعناصره بالذبح ما لم يتركوا المركز"، مشيرا إلى أن "عناصر الشرطة غادروا المركز أمس الإثنين وتركوه لعناصر حزب العمال الكردستاني".

وتابع أن "المركز عبارة عن منزل وليس مبنى كبيرا وهو غير محصن".

المصدر: RT