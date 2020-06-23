الحظ العاثر دفع بـ 3 تجار مخدرات لاختراق موكب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان!

أوقع الحظ العاثر 3 تجار مخدرات في طريق موكب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، فتمكنت قوات النخبة في السودان، المعروفة باسم قوات "الدعم السريع" من ضبطهم واعتقالهم.

إقرأ المزيد

وتم ذلك أثناء محاولة سيارة المهربين اختراق موكب قائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي بأحد شوارع العاصمة الخرطوم، فقبل أن تدخل العربة التي كان يقودها المتهم الأول تم توقيفهم بواسطة حراسات الموكب، وبتفتيش العربة عثر على كمية المخدرات الكبيرة.

والمضبوطات التي كانت بحوزتهم هي 3 آلاف رأس من حشيش "البنقو" داخل برميل و "50" قطعة ملفوفة جاهزة للتداول.

وتم تسليم المخدرات المصادرة إلى المستشار القانوني لقوات الدعم السريع بقطاع الخرطوم سليمان التجاني سليمان، الذي قام بتدوين بلاغ لنيابة مكافحة المخدرات تحت نص المادة 15أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

وخلال التحريات مع المتهمين أقروا بأن المخدرات تخصهم وأنهم دخلوا موكب قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، حتى تتوافر لهم الحماية ولا تشك بهم شرطة مكافحة المخدرات.

المصدر:"أخبار السودان"