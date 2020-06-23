رئيس أركان الجيش الجزائري إلى روسيا لحضور عرض النصر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش بالنيابة، سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة تستمر حتى الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن زيارة شنقريحة إلى روسيا تأتي بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لحضور النشاطات الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لعيد النصر، في الحرب الوطنية الكبرى 1941-1945.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمثل فرصة سانحة للطرفين من أجل بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بمناسبة زيارة السيد اللّواء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة إلى فدرالية روسيا من 23 إلى 25 يونيو... Опубликовано ‎وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ Вторник, 23 июня 2020 г.

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وستشهد الساحة الحمرة وسط موسكو غدا 24 يونيو عرضا عسكريا كبيرا بمناسبة النصر، كان مقررا في 9 مايو، إلا أنه تم تأجيله بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية