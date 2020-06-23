فتحي باشآغا يكشف ما تم الاتفاق عليه مع الأمريكيين في زوارة!

أفاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشآغا بالتوصل خلال اجتماع زوارة مع وفد "الأفريكوم" إلى اتفاق على ضروة إنهاء التدخلات الأجنبية "غير الشرعية".

وذكر باشآغا الذي شارك في الاجتماع الذي جرى أمس مع وقد للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، أن المجتمعين في زوارة اتفقوا أيضا على "دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية والعمل على تفكيك المليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا".

اتفق المجتمعون على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية " غير الشرعية " و دعم سيادة ليبيا و وحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية و العمل على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الإستقرار و دعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 23, 2020

ورأى باشآغا في تغريدة أخرى على حسابه في "تويتر" أن "الهزيمة العسكرية للمعتدي زادت من توافق الآراء مع الولايات المتحدة بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية.. وهذا ما يؤكد أن العقلية الانقلابية العدوانية تهدم ولا تبني".

اجتماع إيجابي مع السفير الأمريكي و قيادة الأفريكوم و كانت وجهات النظر متوافقة بشأن دعم جهود الأمن و الإستقرار و الإقتصاد في ليبيا و تعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 23, 2020

ووصف وزير داخلية الوفاق الاجتماع مع السفير الأمريكي وقيادة "الأفريكوم" بالإيجابي، مشيرا إلى توافق وجهات الطرفين "بشأن دعم جهود الأمن والاستقرار والاقتصاد في ليبيا وتعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص".

المصدر: RT