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فتحي باشآغا يكشف ما تم الاتفاق عليه مع الأمريكيين في زوارة!

أخبار العالم العربي

فتحي باشآغا يكشف ما تم الاتفاق عليه مع الأمريكيين في زوارة!
Reuters
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أفاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشآغا بالتوصل خلال اجتماع زوارة مع وفد "الأفريكوم" إلى اتفاق على ضروة إنهاء التدخلات الأجنبية "غير الشرعية".

وذكر باشآغا الذي شارك في الاجتماع الذي جرى أمس مع وقد للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، أن المجتمعين في زوارة اتفقوا أيضا على "دعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي تهديدات خارجية والعمل على تفكيك المليشيات الخارجة عن القانون كونها أحد أسباب عدم الاستقرار ودعم جهود حكومة الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا".

ورأى باشآغا في تغريدة أخرى على حسابه في "تويتر" أن "الهزيمة العسكرية للمعتدي زادت من توافق الآراء مع الولايات المتحدة بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية.. وهذا ما يؤكد أن العقلية الانقلابية العدوانية تهدم ولا تبني".

ووصف وزير داخلية الوفاق الاجتماع مع السفير الأمريكي وقيادة "الأفريكوم" بالإيجابي، مشيرا إلى توافق وجهات الطرفين "بشأن دعم جهود الأمن والاستقرار والاقتصاد في ليبيا وتعزيز العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص".

المصدر: RT

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