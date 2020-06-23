 
مباشر
عاجل
إيران تنتقد قرار السعودية بشأن تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام

تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

أخبار العالم العربي

تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية
Reuters
تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5st

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1284.

إقرأ المزيد
فلسطين.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 1184 حالة
فلسطين.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 1184 حالة

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة إنه تم تسجيل 88 إصابة جديدة بالفيروس في فلسطين، بينها 11 إصابة في القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل و(30 إصابة في مدينة الخليل، و31 إصابة في دورا، و4 إصابات في الظاهرية، وإصابتان في السموع، وإصابة واحدة في الرماضين، و6 إصابات في بيت عوا)، وإصابة في طولكرم، وإصابة في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة تعاف في مدينة القدس.

ولخصت وزيرة الصحة الفلسطينية الوضع الوبائي، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت حتى اليوم إلى 1284، بينها 663 حالة نشطة و5 حالات وفاة، فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 616.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا