تسجيل 88 إصابة جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1284.

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وقالت وزيرة الصحة مي كيلة إنه تم تسجيل 88 إصابة جديدة بالفيروس في فلسطين، بينها 11 إصابة في القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل و(30 إصابة في مدينة الخليل، و31 إصابة في دورا، و4 إصابات في الظاهرية، وإصابتان في السموع، وإصابة واحدة في الرماضين، و6 إصابات في بيت عوا)، وإصابة في طولكرم، وإصابة في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة تعاف في مدينة القدس.

ولخصت وزيرة الصحة الفلسطينية الوضع الوبائي، مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت حتى اليوم إلى 1284، بينها 663 حالة نشطة و5 حالات وفاة، فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 616.





المصدر: RT