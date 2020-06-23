 
مباشر

وزير الصحة الحوثي مستصرخا المنظمات الدولية: لدينا مليون حالة إصابة بأمراض معدية

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الحوثي مستصرخا المنظمات الدولية: لدينا مليون حالة إصابة بأمراض معدية
Reuters Khaled Abdullah
وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5sn

كشف وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل عن وجود مليون حالة إصابة بأمراض معدية في عدد من محافظات البلاد، منددا بالتقاعس الأممي عن نجدة اليمنيين.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: نظام الرعاية الصحية في اليمن على وشك الانهيار ونقص التمويل يهدد برامج إغاثة حرجة
الأمم المتحدة: نظام الرعاية الصحية في اليمن على وشك الانهيار ونقص التمويل يهدد برامج إغاثة حرجة

وقال المتوكل أمس الاثنين مخاطبا المنظمات الدولية: "إن كنتم تريدون أرقاما وإحصاءات فلدينا مليون حالة إصابة بمرض الملاريا والمكرفس وحمى الضنك في الحديدة وعدد من المحافظات ولدينا 360 حالة وفاة بسبب حمى الضنك خلال العام 2019 فماذا قدمتم لمواجهة هذه الأمراض".

وحمل الأمم المتحدة مسؤولية الوضع الصحي الكارثي في حال توقف غرف العمليات والحضانات والمستشفيات نتيجة استمرار التحالف العربي في منع دخول المشتقات النفطية.

وقال وزير الصحة "أبلغنا الأمم المتحدة بأن مصانع الأوكسجين توقفت جزئيا وحضانات المواليد على وشك التوقف، ما يعني أننا أمام جريمة يتحمل مسؤوليتها العدوان باحتجازه السفن النفطية والأمم المتحدة بصمتها".

المصدر: وكالة الأنباء اليمينة (سبأ)

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا