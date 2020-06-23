وزير الصحة الحوثي مستصرخا المنظمات الدولية: لدينا مليون حالة إصابة بأمراض معدية

كشف وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل عن وجود مليون حالة إصابة بأمراض معدية في عدد من محافظات البلاد، منددا بالتقاعس الأممي عن نجدة اليمنيين.

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وقال المتوكل أمس الاثنين مخاطبا المنظمات الدولية: "إن كنتم تريدون أرقاما وإحصاءات فلدينا مليون حالة إصابة بمرض الملاريا والمكرفس وحمى الضنك في الحديدة وعدد من المحافظات ولدينا 360 حالة وفاة بسبب حمى الضنك خلال العام 2019 فماذا قدمتم لمواجهة هذه الأمراض".

وحمل الأمم المتحدة مسؤولية الوضع الصحي الكارثي في حال توقف غرف العمليات والحضانات والمستشفيات نتيجة استمرار التحالف العربي في منع دخول المشتقات النفطية.

وقال وزير الصحة "أبلغنا الأمم المتحدة بأن مصانع الأوكسجين توقفت جزئيا وحضانات المواليد على وشك التوقف، ما يعني أننا أمام جريمة يتحمل مسؤوليتها العدوان باحتجازه السفن النفطية والأمم المتحدة بصمتها".

المصدر: وكالة الأنباء اليمينة (سبأ)