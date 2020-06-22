مصر تعتمد علاجا مماثلا لعقار روسي ضد كورونا

أعلنت إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية العالمية العاملة في أكثر من 40 دولة ومركزها القاهرة، بدء تصنيع دواء جديد يعتمد المادة الفعّالة "فافيبيرافير" الروسية للعلاج من كورونا.

و"فافيبيرافير" هو علاج مضاد للفيروسات، أثبت فاعلية في مواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا، وشفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في اليابان، وعدة دول حول العالم حاليا، حيث اعتمدته وزارة الصحة الروسية مؤخرا.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن شركته بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية، وبدأت بالفعل إنتاجيتها منه، موضحا أن هناك تنسيقا بين "إيفا"، والجهات المسؤولة في الدولة المصرية، لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أرمانيوس، في تصريحات مساء اليوم، أن "إيفا" تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء المهم، بعدما أثبت مثيله فاعليته في روسيا، موضحا أنه سيطرح تحت اسم "أفيبيرافير Avipiravir"، وأن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.

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وأضاف العضو المنتدب لـ"إيفا"، تعليقا على عمل شركته على إنتاج "أفيبيرافير"، بعد الاتفاق التاريخي المبرم مع شركة "جيلياد ساينيز" العالمية لتصنيع دواء "رمدسيفير- إيفا فارما" المضاد للفيروسات والمستخدم في علاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا وتسويقه في 127 دولة حول العالم، أن "إيفا" كشركة عالمية تسعى لتوفير كل الخيارات العلاجية المتاحة لاستخدامها من الأطباء المصريين، إسهاما منها في نجاح جهود مواجهة الفيروس، كما أنها حريصة على توفيره لباقي الدول للمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى من هذا الفيروس اللعين.



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT