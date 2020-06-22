ماكرون: سنمنح تونس قرضا جديدا بقيمة 350 مليون يورو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلال ندوة صحفية بقصر الإيليزيه بباريس على هامش لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده ستمنح قرضا جديدا بقيمة 350 مليون يورو لتونس.

وعبر ماكرون عن استعداده لمواصلة دعم تونس وشعبها، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وعبر الرئيس الفرنسي عن إعجابه بالحزم التونسي في مواجهة أزمة كورونا.

كما أكد أن بلاده ستواصل دعمها لتونس من أجل تطوير قطاعها الصحي.

المصدر: أ ف ب