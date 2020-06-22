 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

حكومة الوفاق تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في ملف المقابر الجماعية

أخبار العالم العربي

حكومة الوفاق تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في ملف المقابر الجماعية
Facebook/ @Ministry.of.Justice.Libya
وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد لملوم، يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا، فنشنزو تاليافيري.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5oa

طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية من الاتحاد الأوروبي مساعدة فنية في ملف المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في الأراضي التي تراجع منها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

إقرأ المزيد
غوتيريش يبدي صدمته إزاء اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا ويطالب بـ
غوتيريش يبدي صدمته إزاء اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا ويطالب بـ"تحقيق شفاف"

وأجرى وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم أمس الأحد، لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا فنشنزو تاليافيري.

وأفادت وزارة العدل بأن لملوم شدد على "الحاجة إلى الدعم الفني في هذه المرحلة ولاسيما بموضوع المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وإجراء تحاليل الحمض النووي للرفاة والتعرف على هوية الضحايا".

من جانبه، عبر تاليافيري عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة ووزارة العدل وعلى مستوى البرامج المنفذة وتلك التي طور التنفيذ، وأبدى أمله في تطوير التعاون في المرحلة المقبلة بعد انحسار جائحة فيروس كورونا وهدوء الأوضاع في العاصمة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في 11 يونيو، عن اكتشاف 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة، التي انسحبت منها مؤخرا قوات "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا