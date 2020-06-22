البيئة المصرية ترصد مجموعة من الدرافيل النادرة في البحر الأحمر

أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أنه تم رصد مجموعة من الدرافيل النادرة في مياه البحر الأحمر، بمنطقة شمال الغردقة.

وأشارت إلى أن ظهور هذه الدرافيل التي تنتمي إلى فصيلة الحيتيات ذوات الأسنان، يعتبر أحد المؤشرات الإيجابية التي استفادت منها البيئة البحرية، جراء تخفيف الضغوط من الأنشطة البشرية، والانبعاثات والملوثات الناتجة عن تلك الاستخدامات، وهو ما عاد بالنفع على البيئة البحرية .

وذكرت أنه تم رصد مجموعة من خمسة درافيل وذلك في 17 يونيو الجاري ولمدة ساعتين، حيث تم مشاهدتها من الساعة الثانية بعد الظهر وعلى مدار ساعتين استمرت المجموعة خلالها فى السباحة والتجول في المنطقة .

واوضحت أن إدارة المحميات تقوم بحفظ تقارير تمثل سجلات مشاهدات ورصد الأنواع من الكائنات البحرية الفريدة من نوعها.

المصدر: RT

ناصر حاتم – القاهرة