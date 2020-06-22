ألمانيا تؤكد وجود انتهاكات كثيرة لقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا

أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى ضرورة تعزيز قدرات عملية "ايريني" الأوروبية لمراقبة حظر تدفق السلاح على ليبيا.

وقال الوزير ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو: "هناك الكثير من الانتهاكات لحظر الأسلحة. ولفرض هذا الحظر، نحن بحاجة إلى هذه العملية في شكل يكون أكثر فعالية".

ووصف ماس عملية "ايريني" بأنها "إشارة قوية وحاسمة" على ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي من دور في المنطقة.

وقال: "أوروبا على استعداد لتحمل المسؤوليات حتى في بلدان الجوار. وساعدت هذه الزيارة على فهم ما يتعين علينا القيام به لهذه العملية وأين يمكن تعزيزها"، باعتبار أنها حاسمة للعملية السياسية ولتحقيق الاستقرار في ليبيا.

المصدر: adnki.net