"الانتقالي" يرحب بدعوة التحالف العربي لوقف التصعيد باليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الاثنين، بدعوة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، ووقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب اليمني.

وأشار المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، إلى أن "المجلس يجدد تأكيده على موقفه الدائم منذ البداية تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه".

وتابع: "يثمن المجلس دور التحالف العربي بقيادة السعودية، في دعم السلام والاستقرار في الجنوب خاصة واليمن عموما".

ودعا المجلس الانتقالي المواطنين من أبناء الجنوب إلى "التروي وضبط النفس"، مؤكدا على موقفه الوطني الثابت تجاه الأهداف الوطنية وتطلعات شعب الجنوب المشروعة.

المصدر: RT