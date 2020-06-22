ألمانيا تعلق على تصريحات السيسي حول ليبيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر اليوم الاثنين، أن عدم الاستقرار في ليبيا يتخذ "بشكل واضح" بعدا إقليميا، وأنه من الضروري البحث بشكل عاجل عن حل للصراع.

وقال برغر في مؤتمر صحفي ردا على سؤال ما إذا كانت برلين تقلقها تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعدا إقليميا بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك، نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".

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وأشار برغر إلى أنه لم يطلع شخصيا على تصريحات الرئيس المصري، وجدد دعوة برلين لجميع الأطراف إلى الامتثال لحظر الأسلحة.

بدوره، أكد ممثل مجلس الوزراء ستيفن زايبرت، أن برلين لا تزال متمسكة بموقفها السابق، الذي يدعو أطراف النزاع لاحترام الهدنة والبحث عن حل سياسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن السبت، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، ولوح بإمكانية تدخل مصري عسكري مباشر في ليبيا، مضيفا أن مثل هذا التدخل "باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

المصدر: "نوفوستي"